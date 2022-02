Turi Uil Scuola | “La scuola come antidoto contro ogni discriminazione”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) "La dichiarazione di Draghi anticipa ciò che è ormai un sentire comune: la pandemia arretra e si può tornare alla normalità. Laperaltro non è mai stata chiusa, ma non ha operato in regime di normalità a causa della pandemia che, tra l'altro ha messo in luce problemi sopiti e mai risolti. Serve un rilancio del ruolo e del modello distatale e costituzionale che nell'avversione pandemica è stata un punto di riferimento sociale, fermo e sicuro". L'articolo .

A Orizzonte Scuola interviene il segretario della Uil Scuola, Pino Turi: 'Sì, è vero. Un contratto siglato da una sola sigla sindacale è un 'non contratto'. Si tratta di un contratto peggiorativo ...La diffida dà tempo al MI 15 giorni entro i quali - si legge nel documento firmato dal segretario Flc Cgil Francesco Sinopoli e dal segretario Uil Pino Turi - Patrizio Bianchi dovrà autorizzare la ...Alta tensione tra il Ministero e i sindacati sul tema della mobilità per il personale scolastico. Mentre è questione di ore per la pubblicazione dell'ordinanza che darà il via alle operazioni (si part ...