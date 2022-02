Trump: «Putin è un genio, con me alla Casa Bianca non lo avrebbe fatto. Biden è disastroso» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Forse non credeva all’attacco imminente di Mosca. Che proprio l’intelligence Usa aveva preannunciato. O forse il suo è proprio un tifo a tutto campo per l’amico ‘zar’. Ventiquattro ore fa, poco prima dell’attacco russo, Donald Trump ha definito Putin “un genio”. Durante un’intervista rilasciata al Clay Travis and Buck Sexton Show, un programma radiofonico conservatore, l’ex presidente Usa ha elogiato la strategia del Cremlino sferrata in Ucraina. Trump: Putin è un genio. Lo conosco “Bisogna dire che ci sa proprio fare. E sapete qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta”. Se l’amico Vladimir è uno statista, il suo successore alla Casa Bianca si dimostra debole e inaffidabile. Incapace di gestire la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Forse non credeva all’attacco imminente di Mosca. Che proprio l’intelligence Usa aveva preannunciato. O forse il suo è proprio un tifo a tutto campo per l’amico ‘zar’. Ventiquattro ore fa, poco prima dell’attacco russo, Donaldha definito“un”. Durante un’intervista rilasciata al Clay Travis and Buck Sexton Show, un programma radiofonico conservatore, l’ex presidente Usa ha elogiato la strategia del Cremlino sferrata in Ucraina.è un. Lo conosco “Bisogna dire che ci sa proprio fare. E sapete qual è stata la risposta di? Non c’è stata risposta”. Se l’amico Vladimir è uno statista, il suo successoresi dimostra debole e inaffidabile. Incapace di gestire la ...

