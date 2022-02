Trovato morto in casa, se ne va una leggenda: tutto sull’artista amatissimo dai fan del grunge (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo della musica è sconvolto dalla morte di Mark Lanegan, 57 anni, ex leader degli Screaming Trees. Il celebre artista è stato riTrovato senza vita martedì 22 febbraio nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del mondo e ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan e più in generale gli appassionati di musica, in particolare i fan del grunge. Mark Lanegan è stato uno degli esponenti principali di quel movimento partito da Seattle alla fine degli anni ’80 e capace di “invadere” ogni angolo del pianeta, anche grazie a band come Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains. LEGGI ANCHE => morto Nick Kamen, il cantante modello che aveva stregato Madonna Lanegan, come accennato, rappresentava ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo della musica è sconvolto dalla morte di Mark Lanegan, 57 anni, ex leader degli Screaming Trees. Il celebre artista è stato risenza vita martedì 22 febbraio nella suadi Killarney, in Irlanda. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del mondo e ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan e più in generale gli appassionati di musica, in particolare i fan del. Mark Lanegan è stato uno degli esponenti principali di quel movimento partito da Seattle alla fine degli anni ’80 e capace di “invadere” ogni angolo del pianeta, anche grazie a band come Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e Alice in Chains. LEGGI ANCHE =>Nick Kamen, il cantante modello che aveva stregato Madonna Lanegan, come accennato, rappresentava ...

