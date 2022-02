Troppo Cattivi: nuovo scatenato trailer italiano per il film animato DreamWorks (Di giovedì 24 febbraio 2022) I Troppo Cattivi al centro del nuovo trailer italiano della pellicola animata, in arrivo al cinema a partire dal 31 marzo. DreamWorks ci delizia con un nuovo scatenato trailer italiano di Troppo Cattivi, pellicola d'animazione che, in versione italiana, vanta un cast vocale composto da Andrea Perroni (Mister Wolf), Edoardo Ferrario (Mister Snake), Francesco De Carlo (Mister Shark), Valerio Lundini (Mister Piranha), Margherita Vicario (Miss Tarantola), Saverio Raimondo (Professor Marmellata) e Paola Michelini (Governatrice Foxington). Nessuno ha mai fallito così tanto nel cercare di essere buono come i Troppo Cattivi. Nella nuova commedia d'azione della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ial centro deldella pellicola animata, in arrivo al cinema a partire dal 31 marzo.ci delizia con undi, pellicola d'animazione che, in versione italiana, vanta un cast vocale composto da Andrea Perroni (Mister Wolf), Edoardo Ferrario (Mister Snake), Francesco De Carlo (Mister Shark), Valerio Lundini (Mister Piranha), Margherita Vicario (Miss Tarantola), Saverio Raimondo (Professor Marmellata) e Paola Michelini (Governatrice Foxington). Nessuno ha mai fallito così tanto nel cercare di essere buono come i. Nella nuova commedia d'azione della ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Troppo Cattivi: nuovo scatenato trailer italiano per il film animato DreamWorks - scarcibaldo : @NonEvoluto Esattamente.. Per non tirarla troppo per le lunghe per lo meno bisognerebbe parlare di un concorso di c… - udine20 : Troppo cattivi (2022): Nuovo Trailer ITA del Film d'animazione DreamWorks - HD - - salutamiflavia : @raffynatezza si chiama tipo troppo cattivi ?? - Think_movies : “Troppo Cattivi”: il Poste e il Trailer Ufficiale della commedia d’azione targata DreamWorks Animation… -