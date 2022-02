'Troppo cattivi', guarda il nuovo trailer del film di DreamWorks (Di giovedì 24 febbraio 2022) Foto: DreamWorks Animation/Universal Pictures Sfruttando le immagini del nuovo trailer, fresco di pubblicazione, i distributori di Universal Pictures hanno rivelato che il film d'animazione 'Troppo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Foto:Animation/Universal Pictures Sfruttando le immagini del, fresco di pubblicazione, i distributori di Universal Pictures hanno rivelato che ild'animazione '...

Advertising

Screenweek : #TroppoCattivi il nuovo trailer italiano del film, dal 31 marzo al cinema #TheBadGuys - lulu_tos : RT @marcelloCirillo: La guerra è atroce, violenta, porta morte e distruzione. L’umanità, purtroppo, la conosce fin troppo bene. La guerra… - BroginiAlessio : @turano_annarosa É una brutta situazione Anna. Cerchiamo di non dare giudizi troppo affrettati. Come si fa a non co… - ParliamoDiNews : Troppo Cattivi, Vicario in sala doppiaggio nella featurette in esclusiva - VIDEO #cattivi #vicario #sala… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Troppo Cattivi - Secondo Trailer Ufficiale Dal 31 marzo #SoloAlCinema Seguici su: Facebook:… -