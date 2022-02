Troppo Barcellona per il Napoli: al Maradona è 2-4, azzurri fuori dall’Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia sfuma anche il secondo obiettivo stagionale del Napoli: in Europa League va avanti il Barcellona nella partita di ritorno dei sedicesimi di finae. All’andata al Camp Nou era finita 1-1 e la squadra di Spalletti è eliminata dalla competizione. Partenza impetuosa dei blaugrana: Jordi Alba sblocca il risultato dopo una ripartenza veloce. Poco dopo De Jong pennella una conclusione che finisce all’incrocio dei pali e batte Meret. Insigne segna su rigore e riapre la partita ma sul finire di tempo Piqué rimette due gol di distanza tra le due squadre. Nella ripresa Aubameyang cala il poker prima del definito 2-4 di Politano. Napoli – Barcellona 2-4 Marcatori: 8? Jordi Alba (B), 13? De Jong (B), 22? rig. Insigne (N), 45? ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia sfuma anche il secondo obiettivo stagionale del: in Europava avanti ilnella partita di ritorno dei sedicesimi di finae. All’andata al Camp Nou era finita 1-1 e la squadra di Spalletti è eliminata dalla competizione. Partenza impetuosa dei blaugrana: Jordi Alba sblocca il risultato dopo una ripartenza veloce. Poco dopo De Jong pennella una conclusione che finisce all’incrocio dei pali e batte Meret. Insigne segna su rigore e riapre la partita ma sul finire di tempo Piqué rimette due gol di distanza tra le due squadre. Nella ripresa Aubameyang cala il poker prima del definito 2-4 di Politano.2-4 Marcatori: 8? Jordi Alba (B), 13? De Jong (B), 22? rig. Insigne (N), 45? ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Un brutto Napoli saluta l’Europa: tutto troppo facile per il Barcellona, 4-2 al Maradona - Goalist_it : ?? #Barcellona troppo forte, il #Napoli crolla al Maradona, fischi per Insigne - campnoudream10 : Non vedevo un Barcellona così bello da troppo tempo, sopratutto in europa??? - rosad24 : RT @Tataxa6: Tutto troppo facile per il Barcellona. Non in serata noi, ma decisamente più forti loro. Speriamo di non prendere una grande p… - La10delNapoli : Troppo forte il nuovo #Barcellona di Javi. Solo #Osimhen, che fa reparto da solo, gioca con lo spirito adatto. Il… -