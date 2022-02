Troppo Barça per il Napoli, distrutto al Maradona (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un disastro nello stadio di Maradona, il Napoli annientato, agli ottavi di Europa League ci va il Barcellona dopo 90 minuti di calcio spettacolo.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un disastro nello stadio di, ilannientato, agli ottavi di Europa League ci va il Barcellona dopo 90 minuti di calcio spettacolo....

Advertising

GoalItalia : Troppo Barça per il Napoli: azzurri fuori dall'Europa League ? - cmdotcom : #Barcellona troppo forte per il #Napoli, sconfitto 4-2 e fuori dall'#EuropaLeague #NapoliBarcellona #Barça… - infoitsport : Troppo Barça per il Napoli: vince 4-2 al Maradona e passa agli ottavi - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Troppo #Barça per il #Napoli, distrutto al #Maradona #EuropaLeague #NapoliBarcellona #Barcellona #NapoliBarça - ilcirotano : Troppo Barça per il Napoli: vince 4-2 al Maradona e passa agli ottavi - -

Ultime Notizie dalla rete : Troppo Barça Troppo Barça per il Napoli: vince 4 - 2 al Maradona e passa agli ottavi Va a picco il Napoli. Al Maradona passa il Barcellona che rifila un fragoroso 4 - 2 con una dura lezione di gioco e si qualifica per gli ottavi di Europa League. Già al 13' la squadra di Xavi è sul 2 -...

Europa League: Napoli tramortito dal Barca, al Maradona finisce 2 a 4 Insigne e' freddissimo e accorcia le distanze, ma il Napoli rischia troppo dietro salvando la pelle in almeno tre nitide occasioni sciupate dai blaugrana. Il tris del Barca e' nell'aria e arriva al ...

Catanzaro, Pelliccioni: "Ci aspettavamo un Bari più lontano, abbiamo accorciato fin troppo presto" La Bari Calcio Va a picco il Napoli. Al Maradona passa il Barcellona che rifila un fragoroso 4 - 2 con una dura lezione di gioco e si qualifica per gli ottavi di Europa League. Già al 13' la squadra di Xavi è sul 2 -...Insigne e' freddissimo e accorcia le distanze, ma il Napoli rischiadietro salvando la pelle in almeno tre nitide occasioni sciupate dai blaugrana. Il tris del Barca e' nell'aria e arriva al ...