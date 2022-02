“Trattata così”. Uomini e Donne, da Marika Geraci accuse pesanti alla redazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da quando ha lasciato Uomini e Donne Marika Geraci non ha mai smesso di lanciare frecciate alla redazione. E ora, dalle colonne di PiùDonna, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A cominciare dal mistero legato al suo mancato ritorno in studio. “Io ho chiamato per chiedere come mai non fossimo più stato invitati né io né Diego. Noi avevamo deciso di uscire da Uomini e Donne e farlo come tutti gli altri. Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì. La referente mi ha detto che dovevano dare spazio anche ad altri di frequentarsi”. “Ma non quadra, perché io stavo ancora frequentando qualcuno. Da quella telefonata io non ho più chiamato la redazione. È stato Diego a chiamare una delle referenti di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da quando ha lasciatonon ha mai smesso di lanciare frecciate. E ora, dalle colonne di PiùDonna, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A cominciare dal mistero legato al suo mancato ritorno in studio. “Io ho chiamato per chiedere come mai non fossimo più stato invitati né io né Diego. Noi avevamo deciso di uscire dae farlo come tutti gli altri. Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì. La referente mi ha detto che dovevano dare spazio anche ad altri di frequentarsi”. “Ma non quadra, perché io stavo ancora frequentando qualcuno. Da quella telefonata io non ho più chiamato la. È stato Diego a chiamare una delle referenti di ...

Advertising

Jack53152579 : La storia insegna... la gran parte del popolo italiano è monnezza e così viene trattata, sia in casa propria che al… - kenjiya66358593 : RT @kenjiya66358593: 19/2/2022 Sono una puttana maiale quindi è naturale essere trattata così. Queste frustate sono di Master GommaPelle ch… - therealkris96 : @Alemilanista86 Non è proprio così. La Russia è stata trattata sempre come una nazione di Serie B dall'occidente. T… - giubecc : Non pensavo di vivere un giorno così terribile. La #Russia di #Putin va trattata per quello che è: un nemico dell'umanità. - PivaEdoardo : RT @Fata_Turch: @Loris42323057 @PivaEdoardo Con una guerra in atto, Lavrov fa il bullo e dà lezioni di diplomazia? (figurati se difendo Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattata così "come la redazione sceglie le strategie" ...in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità . M a che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano. Ormai è andata così, ...

Martha is Dead - Recensione ... così come quelli tra i piani e i ruoli, fino a farci chiedere chi stia tirando i fili di cosa. Al ...violenza estremamente grafica e granguignolesca non adatta alla delicatezza della questione trattata.

Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta contro Pinuccia e lei crolla: “Mi sento male” Il Fatto Quotidiano ...in cui mi hanno. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità . M a che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano. Ormai è andata, ......come quelli tra i piani e i ruoli, fino a farci chiedere chi stia tirando i fili di cosa. Al ...violenza estremamente grafica e granguignolesca non adatta alla delicatezza della questione