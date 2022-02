Tottenham k.o., Conte furioso: "Inaccettabile, devo parlare col club" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel recupero della 13ª giornata di Premier League, il Tottenham viene sconfitto per 1 - 0 dal Burnley in trasferta. Dopo la partita, l'allenatore degli Spurs, Antonio Conte, si sfoga e annuncia di ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel recupero della 13ª giornata di Premier League, ilviene sconfitto per 1 - 0 dal Burnley in trasferta. Dopo la partita, l'allenatore degli Spurs, Antonio, si sfoga e annuncia di ...

Advertising

cmdotcom : Incredibile Conte, ora minaccia l'addio al Tottenham: 'Inaccettabile, ora valutazioni da parte mia e del club'… - GoalItalia : 4 sconfitte nelle ultime 5 partite: #Conte e il #Tottenham in crisi? ? - cmdotcom : #Conte: 'Il #Tottenham sul mercato si è indebolito. #Kulusevski e #Bentancur non sono pronti'… - MomentiCalcio : #Tottenham, #Conte sconsolato: “Forse non sono abbastanza bravo, la società valuti…” - deatoffees : Il #Tottenham di #conte prende sberle in #BURTOT pessima notizia anche per #everton, sempre più invischiato nella z… -