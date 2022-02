(Di giovedì 24 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio al via ildedicata al grande cinema in pellicola che anche quest'anno vede la prestigiosa direzione artistica di Boris Sollazzo , giornalista e ...

Advertising

leggoit : Torna il Cerveteri Film Festival: il calendario della rassegna - zazoomblog : Cinema in pellicola al Granarone e al Moderno di Cerveteri torna il Film Festival - #Cinema #pellicola #Granarone… - ArtemideGuide : Torna il Cerveteri Film Festival, ecco il programma della IV edizione #CFF22 #Cinema #Film - Terzobinarioit : Civitavecchia torna sopra i mille positivi, Cerveteri e Ladispoli poco sopra i 500 - 0766news_TripTv : ?? Cinema in pellicola, al Granarone e al Moderno di Cerveteri torna il Film Festival ???? Leggi l'articolo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Cerveteri

ilFilm Festival, la rassegna dedicata a film e cortometraggi promossa dall'Amministrazione comunale di, con il sostegno e contributo da parte del MiBact, ...Da giovedì 24 a domenica 27 febbraio a, all'interno dell'Aula Consiliare del Granarone e del Cinema Moderno,ilFilm Festival, prestigiosa rassegna dedicata al cinema in pellicola. Un cartellone con grandi film tutti ad ingresso gratuito ed ospiti straordinari del cinema messo a punto dall'...Giovedì 24 febbraio al via il Cerveteri Film Festival, rassegna dedicata al grande cinema in pellicola che anche quest’anno vede la prestigiosa direzione artistica di Boris ...Dal 24 al 27 febbraio doppia programmazione al Granarone e al Cinema Moderno. In programma un grande omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario dalla nascita.