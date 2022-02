Torino, Brekalo: «Juric mi aiuta a conoscere il calcio. Voglio fare 10 gol!» (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attaccante del Torino Brekalo ha parlato della sua stagione in granata fino a questo momento Josip Brekalo, attaccante del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione in granata fino a questo momento. SVOLTA 2022 – «Avevo bisogno di tempo per adattarmi al calcio italiano e alla filosofia di mister Juric. Oggi mi sento a mio agio, ho più fiducia in tutto ciò che faccio. Sto crescendo in questa stagione, ma posso fare di più e meglio». Juric – «Mi aiuta a conoscere il calcio, a capire i momenti di una partita. Il calcio non è frenesia, bisogna essere pazienti e capire quando è il momento per usare le tue abilità. Per essere al posto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’attaccante delha parlato della sua stagione in granata fino a questo momento Josip, attaccante del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua stagione in granata fino a questo momento. SVOLTA 2022 – «Avevo bisogno di tempo per adattarmi alitaliano e alla filosofia di mister. Oggi mi sento a mio agio, ho più fiducia in tutto ciò che faccio. Sto crescendo in questa stagione, ma possodi più e meglio».– «Miil, a capire i momenti di una partita. Ilnon è frenesia, bisogna essere pazienti e capire quando è il momento per usare le tue abilità. Per essere al posto ...

