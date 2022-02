Advertising

leggoit : #Firenze Tir, camper e auto: inferno in autostrada, fiamme e due morti - lorenzo10469500 : Firenze: maxi rogo sull'A1, due morti. Lo scontro tra due tir e un camper, poi l'incendio - Video - Il Tirreno… - iltirreno : ?? Firenze, incidente e fiamme sull'A1: due le vittime. Le immagini dei vigili del fuoco - infoitinterno : Incidente A1 a Firenze: scontro fra tir, camper e auto, due morti -

Ultime Notizie dalla rete : Tir camper

Spaventoso incidente stradale avvenuto al km 289 dell'A1 in direzione nord, poco prima dell'uscita di Scandicci (Firenze), nel quale sono rimasti coinvolti due, une un'auto. In seguito ...Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al km 289 dell'A1 in direzione nord, poco prima dell'uscita di Scandicci (Firenze): coinvolti due, une un'auto. In seguito all'incidente si è sviluppato un incendio che ha interessato i mezzi coinvolti. In base alle prime informazioni, le vittime sarebbero una donna, passeggera a bordo ...Lo schianto in autostrada e poi le fiamme, un inferno in sui sono morte due persone. Spaventoso incidente stradale avvenuto al km 289 dell'A1 in direzione nord, poco prima ...I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti in autostrada A1 km 289 direzione nord (circa 1 km prima dell'uscita di Scandicci), per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesa ...