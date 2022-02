Tifosi del Barça scatenati, coro contro la Juventus: reazione dei napoletani (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’era grande attesa per la partita fra Napoli e Barcellona. Questa attesa ha giocato però uno brutto scherzo e gli azzurri sono stati travolti sotto i colpi dei blaugrana. Dopo il gol del 4-1, la partita sul campo ha avuto poco da dire, così questa si è spostata sugli spalti con i Tifosi delle due squadre che si sono uniti in una serie di cori. Settore ospiti Stadio Diego Armando Maradona I Tifosi del Barcellona sono partiti intonando un “Juve vaffanculo” che è stato apprezzatissimo dai supporters napoletani, i quali hanno applaudito questa iniziativa. I Tifosi catalani poi forte e chiaro il celebre coro dedicato a Diego Amando Maradona “Olè Diego”, che sembrava dovesse essere intonato al decimo minuto ma, invece, è stato intonato solo a secondo tempo inoltrato. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’era grande attesa per la partita fra Napoli e Barcellona. Questa attesa ha giocato però uno brutto scherzo e gli azzurri sono stati travolti sotto i colpi dei blaugrana. Dopo il gol del 4-1, la partita sul campo ha avuto poco da dire, così questa si è spostata sugli spalti con idelle due squadre che si sono uniti in una serie di cori. Settore ospiti Stadio Diego Armando Maradona Idel Barcellona sono partiti intonando un “Juve vaffanculo” che è stato apprezzatissimo dai supporters, i quali hanno applaudito questa iniziativa. Icatalani poi forte e chiaro il celebrededicato a Diego Amando Maradona “Olè Diego”, che sembrava dovesse essere intonato al decimo minuto ma, invece, è stato intonato solo a secondo tempo inoltrato.

Advertising

DAZN_IT : Chapeau ai tifosi del Genoa. #VeneziaGenoa - Azzurri : #Nazionale ???? ??? Play off #Qatar2022: dal 2 marzo in vendita i biglietti per Italia-Macedonia del Nord a #Palermo… - CapitanCarla : Non mi aspettavo di passare il turno, ma neanche questa figuraccia colossale. Una partita affrontata senza caratter… - TomasMarconi5 : Poi ripensi ai tifosi del Napoli e dell’Inter in coro: “ e ma in Europa…”???? - condonami : Dopo aver goduto per 20 anni di Iniesta, i tifosi del Barca potranno godersi 20 anni di Pedri. Beati loro -