The Batman: le prime reazioni dei critici lodano Robert Pattinson e l'approccio originale alla storia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il film The Batman arriverà nelle sale il 3 marzo e online sono state condivise le prime reazioni dei critici al debutto di Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne. The Batman sta per arrivare sugli schermi dei cinema di tutto il mondo e le prime reazioni condivise online sono particolarmente positive. La versione britannica di MTV ha infatti raccolto alcuni pareri dei critici che hanno visto in anteprima il film. Nel video pubblicato online dedicato a The Batman si loda in particolare l'interpretazione di Robert Pattinson e il lavoro compiuto dal regista Matt Reeves. Hanna Flint di MTV Movies ha dichiarato che il film sarà ricco di tensione, violento e divertente

