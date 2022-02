Terza guerra mondiale | quali sarebbero gli schieramenti e da che parte starebbe l’Italia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte, il presidente Vladimir Putin ha autorizzato le truppe russe a procedere all’attacco dell’Ucraina. In questo modo, si profila l’inizio di quella che potrebbe presto trasformarsi nella. In una simile circostanza,gliin cui si ripartirebbe il mondo e da che? Putin autorizza l’invasione dell’Ucraina nella notte: inizia la? Nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio, il presidente Vladimir Putin ha autorizzato le truppe russe a invadere l’Ucraina. La cosiddetta “operazione militare speciale” avviata da Putin si è rapidamente tradotta in un susseguirsi di esplosioni in ...