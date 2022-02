Tennis | Nick Kyrgios confessa | “Ho abusato di droghe e pensato al suicidio | ora ho svoltato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Uno dei personaggi più controversi nel mondo del. Talento puro, colpi fantastici, qualità per poter battere tutti i migliori al mondo, ma purtroppo mentalità non da top player.quando va in campo fa sempre emozionare, che sia in positivo o in negativo. Oggi l’australiano con un lungo post su Instagram ha volutore dei problemi che lo hanno afflitto negli anni precedenti. Le sue parole: “Tre anni fa, quando il mondo pensava che io stessi bene mi stessi godendo la vita, stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia esistenza. Se guardate la foto con attenzione, sul mio braccio destro potrete vedere le cicatrici delle ferite che mi sono inferto”., Rafael Nadal: “Giusta sanzione ad Alexander Zverev, speriamo faccia da monito” Prosegue: “Facevo fatica ad alzarmi ...