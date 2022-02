Tennis | Kyrgios shock | “Ho fatto abuso di droghe e ho pensato al suicidio”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Tre anni fa, quando il mondo pensava che io stessi bene mi stessi godendo la vita, stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia esistenza. Se guardate la foto con attenzione, sul mio braccio destro potrete vedere le cicatrici delle ferite che mi sono inferto”. E’ questo l’incipit del raccontodi Nick, che sui social ha rivelato di aver abusato di alcol e droga e di averal: “Facevo fatica ad alzarmi al letto, ero solo, depresso, pessimista. Ho abusato di alcool e di droga e ho allontanato tutte le persone che mi volevano bene, la famiglia e gli amici. Ero solo, depresso, negativo, abusavo di alcol,, allontanavo la famiglia e gli amici. Mi sentivo come se non potessi parlare o fidarmi di nessuno. Questo è stato il risultato del non aprirmi e del rifiuto ...

Rivelazioni choc da parte di Nicksu Instagram. In un lungo post che lo ritrae in una foto di 3 anni fa, il giocatore australiano, numero 137 al mondo ha rivelato di aver avuto problemi di droga e addirittura di aver pensato ...IntervisteNickè stato più volte criticato per alcuni comportamenti, mostrati in campo, considerati sopra le righe. Ma come tutti sanno: il campo può spesso trasformare un atleta e restituire un'...“Tre anni fa, quando il mondo pensava che io stessi bene mi stessi godendo la vita, stavo attraversando uno dei periodi più bui della mia esistenza. Se guardate la foto con attenzione, sul mio braccio ...Nick Kyrgios è stato più volte criticato per alcuni comportamenti, mostrati in campo, considerati sopra le righe. Ma come tutti sanno: il campo può spesso trasformare un atleta e restituire un’immagin ...