Tennis, Fabio Fognini: “A Rio mi sono stirato il polpaccio, non ci sarò in Slovacchia per la Davis” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per Fabio Fognini ed è lo stesso Tennista ligure a raccontare quanto accaduto per mezzo di un post sui suoi profili social. Il vincitore del Masters1000 di Monte-Carlo, infatti, si è infortunato nel torneo di Rio de Janeiro dei giorni scorsi e, a questo punto, non potrà fare parte della spedizione che rappresenterà l’Italia in Coppa Davis nella trasferta in Slovacchia. “Ciao a tutti, ci tengo a darvi un aggiornamento sulla mia condizione fisica dopo la trasferta sudamericana. Durante il match di ottavi di finale del torneo di Rio ho subito uno stiramento del polpaccio e una volta rientrato in Italia ho fatto tutti i controlli possibili per capire l’entità dell’infortunio e intervenire con le terapie del caso”. ATP Dubai 2022, Novak Djokovic viene sconfitto da ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie pered è lo stessota ligure a raccontare quanto accaduto per mezzo di un post sui suoi profili social. Il vincitore del Masters1000 di Monte-Carlo, infatti, si è infortunato nel torneo di Rio de Janeiro dei giorni scorsi e, a questo punto, non potrà fare parte della spedizione che rappresenterà l’Italia in Coppanella trasferta in. “Ciao a tutti, ci tengo a darvi un aggiornamento sulla mia condizione fisica dopo la trasferta sudamericana. Durante il match di ottavi di finale del torneo di Rio ho subito uno stiramento dele una volta rientrato in Italia ho fatto tutti i controlli possibili per capire l’entità dell’infortunio e intervenire con le terapie del caso”. ATP Dubai 2022, Novak Djokovic viene sconfitto da ...

