Tennis, Djokovic: “Non ho bisogno del vaccino, non mi sento una minaccia per gli altri” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Novak Djokovic torna a parlare a L’Equipe, per completare un percorso di pubbliche relazioni intrapreso dopo l’umiliazione dell’espulsione da no-vax dall’Australia e le polemiche che seguirono proprio un’altra intervista col giornale francese, fatta da positivo. Il Tennista serbo, numero uno al mondo e simbolo sportivo (suo malgrado, ci tiene a ribadire) dell’antivaccinismo: “Sulla base di tutte le informazioni sul vaccino, ho deciso di non farmi vaccinare. Questa è la mia posizione. Cambierà o no? Non lo so, tutto sta cambiando abbastanza velocemente, lo si vede nelle decisioni di alcuni governi. In questo momento non sento di averne bisogno per proteggere il mio corpo e non mi sento una minaccia per gli altri. Che tu sia vaccinato o meno, puoi ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Novaktorna a parlare a L’Equipe, per completare un percorso di pubbliche relazioni intrapreso dopo l’umiliazione dell’espulsione da no-vax dall’Australia e le polemiche che seguirono proprio un’altra intervista col giornale francese, fatta da positivo. Ilta serbo, numero uno al mondo e simbolo sportivo (suo malgrado, ci tiene a ribadire) dell’antivaccinismo: “Sulla base di tutte le informazioni sul, ho deciso di non farmi vaccinare. Questa è la mia posizione. Cambierà o no? Non lo so, tutto sta cambiando abbastanza velocemente, lo si vede nelle decisioni di alcuni governi. In questo momento nondi averneper proteggere il mio corpo e non miunaper gli. Che tu sia vaccinato o meno, puoi ...

