Tennis | Berrettini | “Nei prossimi giorni valuterò come gestire la programmazione”

Attraverso un post su Instagram, Matteo Berrettini ha fornito un aggiornamento in merito alle sue condizioni fisiche. Prima ancora, però, il numero uno d'Italia ha espresso la sua vicinanza alle persone coinvolte loro malgrado nel conflitto tra Russia e Ucraina. Di seguito il messaggio integrale del tennista azzurro: "Innanzitutto, sono davvero triste dell'inizio di un altro conflitto sul nostro pianeta. Auguro a tutte le persone coinvolte forza in questi tempi difficili. Come avrete visto, mi sono ritirato dal torneo di Acapulco a causa di un infortunio. Nei giorni seguenti, io e il mio team decideremo come gestire la programmazione in base ai risultati delle valutazioni mediche. Voglio ringraziare il pubblico di Acapulco per il grande affetto che mi hanno mostrato."

