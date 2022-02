**Tennis: Atp Dubai, Djokovic ko ai quarti con Vesely, Medvedev nuovo numero uno** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dubai, 24 feb. - (Adnkronos) - Rientro amaro nel circuito del tennis mondiale per Novak Djokovic. Il serbo, al primo torneo dopo l'espulsione dall'Australia per la mancata vaccinazione contro il Covid, esce ai quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). Il venti volte vincitore Slam cede con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) al ceco Jiri Vesely numero 135 del mondo in due ore di gioco. Djokovic cederà la posizione di numero uno del mondo al russo Daniil Medvedev. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 feb. - (Adnkronos) - Rientro amaro nel circuito del tennis mondiale per Novak. Il serbo, al primo torneo dopo l'espulsione dall'Australia per la mancata vaccinazione contro il Covid, esce aidi finale dell'Atp 500 di(cemento, montepremi 2.794.840 dollari). Il venti volte vincitore Slam cede con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4) al ceco Jiri135 del mondo in due ore di gioco.cederà la posizione diuno del mondo al russo Daniil

Atp 500 Dubai: Sinner si ferma, ko nei quarti contro Hurkacz "Hubi", su cui Jannik si era preso la rivincita a novembre alle Atp Finals, stavolta ha dominato la gara in due set, 6 - 3 6 - 3, mettendo ancora una volta a nudo le lacune dell'azzurro, specie al ...

Next Gen Atp Finals 2022, aperta la vendita dei biglietti: le informazioni Le Intesa San Paolo Next Gen Atp Finals torneranno ad appassionare e intrattenere glia manti del tennis da martedì 8 a sabato 12 novembre. Aperta la vendita dei biglietti ...

