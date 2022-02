Tempo soleggiato con temperature al di sotto della media stagionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Che cosa ci riserva il meteo nel weekend lo scopriamo con il bollettino ufficiale emesso giovedì 24 febbraio 2022 dal Centro Meteo Lombardo, previsioni a cura di Gabriele Galastro. ANALISI SINOTTICA Nella giornata odierna avremo un aumento della nuvolosità ma con temperature sempre miti. Nella giornata di venerdì una saccatura proveniente dal Nord Europa sfiorerà il Nord Italia portando qualche debole nevicata sui rilievi Alpini e venti di Fohn sulla pianura centro-occidentale. Tra sabato e Domenica un nuovo rinforzo dell’anticiclone garantirà Tempo soleggiato su tutta la regione ma con temperature al di sotto della media stagionale. Giovedì 24 febbraio 2022 Tempo Previsto: Nel primo mattino sulla bassa pianura ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Che cosa ci riserva il meteo nel weekend lo scopriamo con il bollettino ufficiale emesso giovedì 24 febbraio 2022 dal Centro Meteo Lombardo, previsioni a cura di Gabriele Galastro. ANALISI SINOTTICA Nella giornata odierna avremo un aumentonuvolosità ma consempre miti. Nella giornata di venerdì una saccatura proveniente dal Nord Europa sfiorerà il Nord Italia portando qualche debole nevicata sui rilievi Alpini e venti di Fohn sulla pianura centro-occidentale. Tra sabato e Domenica un nuovo rinforzo dell’anticiclone garantiràsu tutta la regione ma conal di. Giovedì 24 febbraio 2022Previsto: Nel primo mattino sulla bassa pianura ...

