Tempesta d'amore, anticipazioni 24 febbraio: Alfons al settimo cielo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Per una volta il Fürstenhof non sarà solo teatro di intrighi e macchinazioni, ma anche di un arrivo che renderà molto felici Alfons e Werner. La celebre diva Marita Maricelli, infatti, come preannunciano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 24 febbraio, farà il suo ingresso in albergo e saluterà con affetto soprattutto l'anziano concierge, suo grande ammiratore da sempre. Questo atteggiamento di grande slancio verso Alfons farà ingelosire Werner, soprattutto quando scoprirà che la donna ha invitato l'uomo a colazione. Marita, infatti, avrà un incontro con il marito di Hildegard e gli rivelerà perché si trova lì e i motivi del suo soggiorno al Fürstenhof. Tempesta d'amore, trama 24 febbraio: Christoph pregherà Ariane ...

