Telefono in carica mentre dormi, i rischi sono altissimi: cosa può succedere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fai molta attenzione al cattivo utilizzo del Telefono, lasciarlo in carica mentre dormi è pericoloso: i rischi. Alcune abitudini che riguardano l’utilizzo del nostro Telefono e che possono sembrare innocue, in realtà possono rivelarsi davvero pericolose. Andare a dormire con lo smartphone in carica lasciandolo sul comodino vicino al nostro letto può avere degli effetti negativi sulla nostra salute. Scopriamo i vari studi a riguardo e quali sono i rischi. Come usare correttamente il proprio Telefono (Pixabay)Tutti noi abbiamo delle abitudini quotidiane che possono essere davvero pericolose. Tra queste rientra quella di lasciare gli ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fai molta attenzione al cattivo utilizzo del, lasciarlo inè pericoloso: i. Alcune abitudini che riguardano l’utilizzo del nostroe che possembrare innocue, in realtà posrivelarsi davvero pericolose. Andare are con lo smartphone inlasciandolo sul comodino vicino al nostro letto può avere degli effetti negativi sulla nostra salute. Scopriamo i vari studi a riguardo e quali. Come usare correttamente il proprio(Pixabay)Tutti noi abbiamo delle abitudini quotidiane che posessere davvero pericolose. Tra queste rientra quella di lasciare gli ...

Advertising

faIlencrows : io telefono che non carica di notte ?? - taeqsoul : nn io che mi sono svegliata alle 6 per andare in uni ma devo rimanere a casa perché il carica del telefono si è rot… - jenniesjeans : comunque gli space x chi c’ha l’iphone sono una piaga perché non puoi tenere le cuffiette e il telefono in carica a… - cassie_prep : questa merda di apple potrebbe fare un telefono come si deve invece di togliere il buco x le auricolari ??!!! ceh o… - L0VEY0UGOODBYE : non mi carica il telefono e devo uscire porco cazzo -