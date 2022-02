Tancredi Palmeri duro: "Juve senza strategia, Allegri sbaglia: è la squadra che gioca peggio in Italia" (Di giovedì 24 febbraio 2022) duro attacco alla Juventus di Tancredi Palmeri, noto giornalista sportivo, ai microfoni di TMW Radio: “La Juventus è la squadra che gioca peggio in Italia. Con quella dichiarazione sta firmando... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 24 febbraio 2022)attacco allantus di, noto giornalista sportivo, ai microfoni di TMW Radio: “Lantus è lachein. Con quella dichiarazione sta firmando...

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Tancredi #Palmeri duro: '#Juve senza strategia, #Allegri sbaglia: è la squadra che gioca peggio in #Italia' https://t.co… - Pall_Gonfiato : Tancredi #Palmeri duro: '#Juve senza strategia, #Allegri sbaglia: è la squadra che gioca peggio in #Italia' - serieAnews_com : ?? L’#Italia, lo spareggio #Mondiale e il rebus attaccante: l’annuncio di @tancredipalmeri in diretta è chiaro, il C… - franva1962 : @TuttoMercatoWeb TANCREDI PALMERI PSEUDO GIORNALISTA MI BLOCCHI PERCHÉ DICO CHE DI CALCIO NON CI CAPISCI UNA SEGA..… - franva1962 : @lastregabianca Mi fai un favore,dici a Tancredi Palmeri che si dia all'ippica che di calcio non ci capisce una maz… -