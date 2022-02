Taiwan accusa la Cina: 'Incursione di nove caccia militari di Pechino' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un jet militare di Taiwan pronto al decollo Pechino, 24 febbraio 2021 - L' invasione dell' Ucraina da parte della Russia procede rapida, ma a destare preoccupazione c'è anche un altro fronte: quello ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un jet militare dipronto al decollo, 24 febbraio 2021 - L' invasione dell' Ucraina da parte della Russia procede rapida, ma a destare preoccupazione c'è anche un altro fronte: quello ...

Taiwan accusa la Cina: "Incursione di nove caccia militari di Pechino" QUOTIDIANO NAZIONALE Taiwan accusa la Cina: "Incursione di nove caccia militari di Pechino" Pechino, 24 febbraio 2021 - L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia procede rapida, ma a destare preoccupazione c'è anche un altro fronte: quello tra Taiwan e la Cina. Il governo della piccola ...

