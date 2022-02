SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi giovedì 24 febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il SuperEnalotto tiene un nuovo concorso in compagnia del suo ambitissimo montepremi, arrivato a mettere in palio un Jackpot mostruoso dal valore di 161 milioni e 600mila euro. Segui l’estrazione di oggi che si tiene puntuale alle ore 20:00 e controlla tutti e 6 numeri che compongono la combinazione vincente di giornata in grado di regalare l’intero Jackpot. SuperEnalotto, la storia di un vincitore: vinti 136 mila euro Le vincite messe a segno al gioco del SuperEnalotto destano sempre grande curiosità, soprattutto negli occhi di chi brama di trovarsi al posto dei vincitori. Sono in tanti infatti a chiedersi chi possa essere il giocatore che abbia vinto quella grande somma, fosse solo per scoprire la storia di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Iltiene un nuovoin compagnia del suo ambitissimo montepremi, arrivato a mettere in palio un Jackpot mostruoso dal valore di 161 milioni e 600mila euro. Seguidiche si tiene puntuale alle ore 20:00 e controlla tutti e 6 numeri che compongono la combinazionedi giornata in grado di regalare l’intero Jackpot., la storia di un vincitore: vinti 136 mila euro Le vincite messe a segno al gioco deldestano sempre grande curiosità, soprattutto negli occhi di chi brama di trovarsi al posto dei vincitori. Sono in tanti infatti a chiedersi chi possa essere il giocatore che abbia vinto quella grande somma, fosse solo per scoprire la storia di ...

Advertising

PinoJazzing : @Filo__diArianna Filly fammi un piacere, vai a giocarmi la schedina del superenalotto che stasera c'è l'estrazione.… - SLN_Magazine : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 22 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - Salvo86539939 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Conteee infame pure tu non ci puoi tradire pure tu.Devi incriminare tutti 945 ladri tr… - Jammasrl : #Superenalotto #jackpot #sisal #superenalotto SuperEnalotto: il jackpot in palio per l’estrazione di questa sera su… - SLN_Magazine : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 19 febbraio. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -