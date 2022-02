Successone per il Samsung Galaxy S22: preordini migliori rispetto al Galaxy S8 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non potevano andare meglio le prevendite del Samsung Galaxy S22 in Corea per il produttore, stando almeno ai primissimi dati che sono venuti a galla in queste ore. Contro ogni previsione, infatti, il colosso asiatico pare aver ripreso una volta per tutte confidenza con il proprio pubblico, se pensiamo al fatto che negli ultimi giorni siano stati frantumati addirittura i record che erano stati stati stabiliti in passato con il Samsung Galaxy S8. Vediamo come stanno andando le cose, in attesa di capire quale sarà la risposta del pubblico italiano. preordini a gonfie vele per il Samsung Galaxy S22: superato il Galaxy S8 Al di là delle questioni più tecniche inerenti i top di gamma ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non potevano andare meglio le prevendite delS22 in Corea per il produttore, stando almeno ai primissimi dati che sono venuti a galla in queste ore. Contro ogni previsione, infatti, il colosso asiatico pare aver ripreso una volta per tutte confidenza con il proprio pubblico, se pensiamo al fatto che negli ultimi giorni siano stati frantumati addirittura i record che erano stati stati stabiliti in passato con ilS8. Vediamo come stanno andando le cose, in attesa di capire quale sarà la risposta del pubblico italiano.a gonfie vele per ilS22: superato ilS8 Al di là delle questioni più tecniche inerenti i top di gamma ...

