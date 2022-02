Studio Battaglia: Bobulova, Dalmazio, Savino, Marchesi e Ghini nelle prime immagini della serie (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arriva in prima serata su Rai1 dal 15 marzo Studio Battaglia, la serie legal dramedy con Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Lunetta Savino, Massimo Ghini e Giorgio Marchesi: ecco le prime immagini Dal 15 marzo, andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1, Studio Battaglia, adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC The Split. La serie racconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la vita privata, rendendole ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 24 febbraio 2022) Arriva in prima serata su Rai1 dal 15 marzo, lalegal dramedy con Barbora, Miriam, Lunetta, Massimoe Giorgio: ecco leDal 15 marzo, andrà in onda in prima serata alle 21.25 su Rai1,, adattamento italiano del legal dramedy di successo targato BBC The Split. Laracconta le storie di uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicendefamiglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la vita privata, rendendole ...

