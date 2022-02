Struccante fai da te | 5 ricette naturali da provare a casa | anche per gli occhi

Leggi su amica

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Andare a letto ancora truccate non è più un’opzione. Non quando c’è unofai da te pronto a rimuovere ogni traccia di makeup, sebo e inquinamento. Una soluzione naturale e, soprattutto, personalizzabile. Che si tratti di unobifasico, a base di olio di cocco o arricchito da ingredienti bio, infatti, creare il proprioinpermette di scegliere la combinazione migliore per la pelle. Senza rinunciare ai benefici di doppia detersione e pulizia del viso. Niente sperimentazioni da “piccoli chimici”. Per realizzare unofai da te, infatti, occorre affidarsi unicamente a ingredienti delicati, adattialla pelle sensibile. Olio di mandorle, di oliva e di cocco, maaloe vera e camomilla. Ingredienti benefici per il viso, ...