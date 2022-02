Stop alle ricerche di Concetta Lo Cicero: ritrovata morta tra Castellanza e Rescaldina (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Concetta Lo Cicero è stata trovata morta in un bosco tra Castellanza e Rescaldina. Si concludono con l’epilogo peggiore due settimane di ricerche iniziate lunedì 7 febbraio. La donna aveva 69 anni si era smarrita all’ospedale Mater Domini di Castellanza. “L’avevamo portata in pronto soccorso”, raccontava la figlia Francesca qualche giorno fa. “Quando l’hanno dimessa, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 24 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorLoè stata trovatain un bosco tra. Si concludono con l’epilogo peggiore due settimane diiniziate lunedì 7 febbraio. La donna aveva 69 anni si era smarrita all’ospedale Mater Domini di. “L’avevamo portata in pronto soccorso”, raccontava la figlia Francesca qualche giorno fa. “Quando l’hanno dimessa, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

