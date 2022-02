Stellantis, nel 2022 una nuova Fiat elettrica. Entro il 2023 sul mercato 17 veicoli elettrificati (Di giovedì 24 febbraio 2022) La documentazione relativa ai dati fiscali del 2021 ha svelato alcuni dei progetti futuri del gruppo: nel bienno 2022-2023 sono previsti 17 nuovi modelli elettrificati. Ci saranno anche un nuovo modello Fiat e due Maserati... Leggi su dday (Di giovedì 24 febbraio 2022) La documentazione relativa ai dati fiscali del 2021 ha svelato alcuni dei progetti futuri del gruppo: nel biennosono previsti 17 nuovi modelli. Ci saranno anche un nuovo modelloe due Maserati...

