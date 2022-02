Stellantis, il piano Tavares: in Europa giocherà in difesa, in Italia non quoterà Maserati (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le forniture bloccate, i prezzi che salgono e l’inflazione che si mangia i margini, l’Europa «creativa» sulle regole. Il piano che Carlos Tavares è pensato per far navigare Stellantis nella tempesta perfetta. In Italia, così come in tutta Europa, giocherà in difesa:?le quote reggono ma il mercato cala, e per le fabbriche sarà difficile lavorare di più. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le forniture bloccate, i prezzi che salgono e l’inflazione che si mangia i margini, l’«creativa» sulle regole. Ilche Carlosè pensato per far navigarenella tempesta perfetta. In, così come in tuttain:?le quote reggono ma il mercato cala, e per le fabbriche sarà difficile lavorare di più.

Advertising

alpariCTQ : RT @OGiannino: In attesa settimana prossima del piano industriale pluriennale, i risultati 2021 di Stellantis vanno malgrado crisi UE dell'… - ferdi_uliano : RT @FIMCislStampa: #Stellantis: #Uliano #Fim Cisl ??positiva l’erogazione aggiuntiva del premio ai dipendenti, ora serve un piano di investi… - fisco24_info : Stellantis, il piano Tavares: in Europa giocherà in difesa, in Italia non quoterà Maserati: Le forniture bloccate,… - gpellarin84 : RT @OGiannino: In attesa settimana prossima del piano industriale pluriennale, i risultati 2021 di Stellantis vanno malgrado crisi UE dell'… - FimLombardia : RT @ferdi_uliano: Stellantis, il primo anno di vita si chiude con 13 miliardi di utili. Uliano FIM-CISL: ora un piano investimenti per Ital… -