Stefano De Martino in vacanza con Santiago alle Maldive (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conduttore Stefano De Martino sulla spiaggia paradisiaca insieme al figlio.“Manchi un mondo” scrive Belen postando le foto di Santiago dalle Maldive. Il primogenito della Rodriguez è in vacanza con papà Stefano De Martino. Il conduttore si è concesso una settimana di relax lontano dagli impegni in tv per godersi il mare con il suo Leggi su gossivip.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il conduttoreDesulla spiaggia paradisiaca insieme al figlio.“Manchi un mondo” scrive Belen postando le foto di. Il primogenito della Rodriguez è incon papàDe. Il conduttore si è concesso una settimana di relax lontano dagli impegni in tv per godersi il mare con il suo

Advertising

BITCHYXit : Stefano De Martino hot in costume - ParliamoDiNews : Stefano De Martino lascia `Made in Sud`, colpa della De Filippi: Rai furiosa #stefano #martino #lascia #made #colpa… - iris_morello : Regalatemi uno Stefano de Martino - AdrieleCurti : @lebbrosario Stefano de Martino - infoitcultura : Made in Sud, Stefano De Martino ha detto 'no' alla conduzione -