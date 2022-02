Stasera l'Ue decide sulle sanzioni contro la Russia. Ma i 27 sono divisi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bruxelles. Vladimir Putin “sta riportando la guerra in Europa” e “il bersaglio della Russia non è solo il Donbas o l'Ucraina: il bersaglio è la stabilità in Europa e l'ordine internazionale pacifico”, ha detto Ursula von der Leyen, dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. I capi di stato e di governo dell'Ue si riuniranno questa sera in un vertice straordinario per decidere la risposta alla sfida di Putin. La presidente della Commissione ha annunciato che presenterà un “pacchetto di sanzioni massicce e mirate” per colpire “settori strategici dell'economia russa, bloccando l'accesso a tecnologie e mercati che sono essenziali per la Russia”. Nel mirino ci sono grandi banche, industrie e apparato militare, oltre alla cerchia ristretta e gli oligarchi vicini a Putin. “Congeleremo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bruxelles. Vladimir Putin “sta riportando la guerra in Europa” e “il bersaglio dellanon è solo il Donbas o l'Ucraina: il bersaglio è la stabilità in Europa e l'ordine internazionale pacifico”, ha detto Ursula von der Leyen, dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. I capi di stato e di governo dell'Ue si riuniranno questa sera in un vertice straordinario perre la risposta alla sfida di Putin. La presidente della Commissione ha annunciato che presenterà un “pacchetto dimassicce e mirate” per colpire “settori strategici dell'economia russa, bloccando l'accesso a tecnologie e mercati cheessenziali per la”. Nel mirino cigrandi banche, industrie e apparato militare, oltre alla cerchia ristretta e gli oligarchi vicini a Putin. “Congeleremo ...

