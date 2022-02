Spazio Field & Roland a Roma tra arte | cultura | valore storico e cucina

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) –è il polole e artistico di Palazzo Brancaccio, in Via Merulana 248, che si presta ad ospitare mostre, esposizioni, presentazioni ed exhibition, garantendo fascino ed eleganza ad un evento che di queste caratteristiche ha bisogno per sprigionare tutto il suo potenziale e lasciare un segno indelebile nei suoi ospiti. Il nome si rifà alla tradizione storica del Palazzo che lo ospita: originariamente, infatti, la struttura era nota con il nome di Palazzo, in onore a Mary Elisabeth, facoltosa dama dell’alta società di New York che ne finanziò la costruzione dopo aver sposato, nel 1870, il Principe Salvatore Brancaccio. Proprio per omaggiare Mary Elisabeth, oltre che per evidenziare il richiamoalle origini di Palazzo Brancaccio, il ...