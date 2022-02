Spadaro (‘Civiltà Cattolica’): “Apertura al Latino nelle scuole gesto di cultura e amore” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Iniziativa interessante e lodevole”. Così padre Antonio Spadaro, direttore di ‘Civiltà Cattolica’, definisce l’Apertura da parte del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, all’insegnamento del Latino nelle scuole medie, con una delibera dei singoli collegi dei docenti. “Nel momento in cui ci muoviamo sempre più verso un sapere tecnologico, il fatto di essere più consapevoli delle radici della nostra cultura e della nostra lingue è un fatto assolutamente positivo”, commenta il gesuita. “Al di là dello studio – aggiunge padre Spadaro – è molto importante avere una consapevolezza linguistica, perché una cultura si esprime con un linguaggio. L’auspicio è che l’apprendimento del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Iniziativa interessante e lodevole”. Così padre Antonio, direttore di, definisce l’da parte del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, all’insegnamento delmedie, con una delibera dei singoli collegi dei docenti. “Nel momento in cui ci muoviamo sempre più verso un sapere tecnologico, il fatto di essere più consapevoli delle radici della nostrae della nostra lingue è un fatto assolutamente positivo”, commenta il gesuita. “Al di là dello studio – aggiunge padre– è molto importante avere una consapevolezza linguistica, perché unasi esprime con un linguaggio. L’auspicio è che l’apprendimento del ...

