Advertising

DeLuciaClemente : Sanzioni mai viste prima per la Russia ???? - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Borrell: 'Per Russia sanzioni mai viste prima' -

Ultime Notizie dalla rete : SOTTOTITOLI Borrell

il Giornale

... il pacchetto di sanzioni più severo che abbiamo mai implementato", così l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josepsulle sazioni per la Russia dopo l'invasione ...... il pacchetto di sanzioni più severo che abbiamo mai implementato", così l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josepsulle sazioni per la Russia dopo l'invasione ..."L’Unione europea risponderà nel modo più forte possibile. Il presidente del Consiglio europeo Michel ha convocato una riunione del Consiglio europeo questa sera. E saranno d’accordo e forniranno una ...