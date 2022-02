Sospeso il rimpatrio del bimbo conteso tra Italia e Ucraina L’avvocato | Attoniti | conflitto peggiora le cose

(Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ stata sospesa l’esecuzione dell’ordine dideldi 2 anni e mezzotra padreno e madre. Ilera previsto per oggi, giovedì 24 febbraio, secondo quanto deciso dal Tribunale della città di Sumy, capoluogo dell’omonima Oblast‘ nel nord-est del Paese, al confine con la Russia, del quale la donna è originaria. La madre del, che a settembre 2020 è tornata inper un viaggio concordato con il compagno senza però fare più ritorno in, aveva presentato ricorso contro la decisione, ma l’istanza di sospensione delera stata rigettata dalla Corte d’Appello di Sumskyi. Questa mattina è arrivata la comunicazione della sospensione dell’esecuzione dell’ordine ...

E' stata sospesa l'esecuzione dell'ordine di rimpatrio del bimbo di 2 anni e mezzo conteso tra padre italiano e madre ucraina. Il rimpatrio era ...
E' stata sospesa l'esecuzione dell'ordine di rimpatrio del bimbo di 2 anni e mezzo conteso tra padre italiano e madre ucraina. Il rimpatrio era previsto per oggi, giovedì 24 febbraio, secondo quanto ...