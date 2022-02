Sondaggi Eumetra | ripresa economica | italiani pessimisti

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Un terzo degliè insoddisfatto per la propria situazionee rimane pessimista sulla: il 34% di chi si dice soddisfatto oggi, e il 78% di chi è insoddisfatto, teme un peggioramento delle proprie condizioni economiche. È quanto emerge daiper la società Inrete, società di consulenza in Relazioni Istituzionali e Advocacy. Sul futuro glinon si fanno tante illusioni per il 56% degli intervistati la situazionedel paese peggiorerà; soltanto l’8% ha dichiarato di ritenersi ottimista con margini di miglioramento. Per il 46% gli attori protagonisti della vitae sociale del paese che hanno dato e stanno dando il maggior contributo sono le piccole e medie imprese, al ...

politici fanno capire perché la strategia di Letta - almeno al momento - sta pagando ... È quanto emerge da una ricerca realizzata daper Inrete, società di consulenza in Relazioni ...... Docente Associato di Storia Comparata dei Sistemi Politici Europe, Università Luiss di Roma; Renato Mannheimer, Sociologo e Accademico, Esperto didemoscopici, partener diMonterosa;...È quanto emerge dai sondaggi Eumetra per la società Inrete, società di consulenza in Relazioni Istituzionali e Advocacy. Sul futuro gli italiani non si fanno tante illusioni per il 56% degli ...Cosa pensano gli italiani delle misure di ristoro a sostegno delle attività economiche? Quali categorie secondo loro hanno maggiore diritto agli ...