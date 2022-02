Soleil Sorge e Manila commentano la frase ‘da squalifica’ di Nathaly

(Di giovedì 24 febbraio 2022) I commenti sulladiCaldonazzoCaldonazzo in queste ore è nell’occhio del ciclone sia tra i vipponi ma anche tra i fan del GF Vip che, guardando il live, hanno appreso come la showgirl abbia pronunciato una“da squalifica”. Tutti i concorrenti, daNazzaro (e non solo) L'articolo proviene da Novella 2000.

Il bacio trae Delia Duran continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello Vip . Tra tutti Miriana Trevisan , che ha rivelato di non aver per niente gradito il comportamento ...Intanto, come fatto notare dal web, gli autori avrebbero deciso di censuraredurante il racconto della sua storia passata. I fan, come riportato da 'Funweek', stanno temendo che l'...Tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge sembra essere scoccata la scintilla. Alessandro Basciano si è avvicinato al letto e ha trovato Soleil e Sophie. I telespettatori del Grande Fratello Vip sono rimasti ...Teo Mammucari ha rilasciato un’intervista parlando del GF Vip, ammettendo anche di aver ricevuto parecchie proposte a riguardo ...