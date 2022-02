Soleil Sorge asfalta Davide Silvestri in diretta al Grande Fratello Vip: “Le cose le pensi ma non le dici” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Al Grande Fratello Vip alcuni concorrenti hanno manifestato disappunto per alcuni recenti atteggiamenti di Davide Silvestri. Il concorrente viene messo da Alfonso Signorini a confronto con tre Vippone: Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié. Durissimo, in particolare, il faccia a faccia con Soleil che lo accusa di poca trasparenza lanciandogli sonore accuse. Davide Silvestri e Soleil Sorge: scontro e probabile fine di un’amicizia Davide Silvestri messo sotto torchio al Grande Fratello Vip, con Alfonso Signorini che vuole vederci chiaro sulle ultime dinamiche di gioco che l’hanno visto sotto i riflettori. Il concorrente, in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) AlVip alcuni concorrenti hanno manifestato disappunto per alcuni recenti atteggiamenti di. Il concorrente viene messo da Alfonso Signorini a confronto con tre Vippone:, Nathaly Caldonazzo e Lulù Selassié. Durissimo, in particolare, il faccia a faccia conche lo accusa di poca trasparenza lanciandogli sonore accuse.: scontro e probabile fine di un’amiciziamesso sotto torchio alVip, con Alfonso Signorini che vuole vederci chiaro sulle ultime dinamiche di gioco che l’hanno visto sotto i riflettori. Il concorrente, in ...

