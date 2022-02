Slavia Praga-Fenerbahce, Conference League: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel match di ritorno dei playoff di Conference League si sfidano Slavia Praga e Fenerbahce. Nella gara d’andata le due formazioni hanno dato vita ad una gara pirotecnica e ricca di colpi di scena. A spuntarla, dopo novanta minuti di fuoco, sono stati i cechi, che hanno espugnato il Sukru Saracoglu Stadium col punteggio di 3-2. Emozioni a non finire in terra turca, dove la squadra di Trpisovski si è scatenata nella ripresa, mettendo a segno un uno-due terrificante con le reti di Dorley e Lingr. Reti che si sono sommate a quella di Traorè nella prima frazione di gioco. Per i turchi centri di Pelkas e Kadioglu, che mantengono vive le speranze di una qualificazione agli ottavi. Servirà una mezza impresa, quindi, per gli uomini di Kartal, viste anche le tante difficoltà avute nella gara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel match di ritorno dei playoff disi sfidano. Nella gara d’andata le duehanno dato vita ad una gara pirotecnica e ricca di colpi di scena. A spuntarla, dopo novanta minuti di fuoco, sono stati i cechi, che hanno espugnato il Sukru Saracoglu Stadium col punteggio di 3-2. Emozioni a non finire in terra turca, dove la squadra di Trpisovski si è scatenata nella ripresa, mettendo a segno un uno-due terrificante con le reti di Dorley e Lingr. Reti che si sono sommate a quella di Traorè nella prima frazione di gioco. Per i turchi centri di Pelkas e Kadioglu, che mantengono vive le speranze di una qualificazione agli ottavi. Servirà una mezza impresa, quindi, per gli uomini di Kartal, viste anche le tante difficoltà avute nella gara ...

