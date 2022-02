Silvia Toffanin scoppia in lacrime al racconto della mamma di Michelle Hunziker, le parole su Eros Ramazzotti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Michelle Hunziker è stata protagonista di uno show di grande successo. La conduttrice televisiva ha portato in scena un one woman show di due puntate, intitolato Michelle Impossible. Nella prima puntata di questo spettacolo, tra i vari prestigiosi ospiti della conduttrice svizzera, c’è stato anche Eros Ramazzotti. Tra i due ex coniugi è scattato anche un bacio, commentato in diretta via social dalla figlia Aurora Ramazzotti. Nel corso della seconda puntata dello show televisivo, anche Silvia Toffanin ha diviso il palco con Michelle Hunziker. La conduttrice televisiva ha intervistato Ineke, mamma della padrona di casa ed è scoppiata ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 febbraio 2022)è stata protagonista di uno show di grande successo. La conduttrice televisiva ha portato in scena un one woman show di due puntate, intitolatoImpossible. Nella prima puntata di questo spettacolo, tra i vari prestigiosi ospiticonduttrice svizzera, c’è stato anche. Tra i due ex coniugi è scattato anche un bacio, commentato in diretta via social dalla figlia Aurora. Nel corsoseconda puntata dello show televisivo, ancheha diviso il palco con. La conduttrice televisiva ha intervistato Ineke,padrona di casa ed èta ...

