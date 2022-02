Sguardi Altrove Film Festival 2022 | dal 10 al 15 maggio a Milano torna il cinema al femminile

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La manifestazione dedicata allatografiadal 10 al 15. Appuntamento dal 10 al 15con la 29.ma edizione di, l'imperdibile manifestazione dedicata ale ai linguaggi artistici aldiretta da Patrizia Rappazzo. Ilsi svolgerà come di consueto aall'Anteo Palazzo dele sarà ospitato anche dal comune di Rho, ma continuerà a scommettere anche sull'online con una versione ibrida - tra fisico e ...

Le nuove date e l'immagine ufficiale di Sguardi Altrove Film Festival!

Appuntamento dal 10 al 15 maggio con la 29.ma edizione di Sguardi Altrove Film Festival 2022, l'imperdibile manifestazione dedicata al cinema e ai linguaggi artistici al femminile diretta da Patrizia Rappazzo. Il Festival si svolgerà come di consueto a Milano presso l'Anteo Palazzo del Cinema e sarà ospitato anche dal comune di Rho. Con la sua 29a edizione, Sguardi Altrove Film Festival torna a collocarsi nella stagione primaverile. L'appuntamento è dal 10 al 15 maggio 2022, con un festival ibrido che si svolgerà sia in presenza, a Rho e a Milano.