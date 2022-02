Serie Tv Notizie 24 febbraio: iniziate le riprese di Briganti di Netflix (Di giovedì 24 febbraio 2022) Notizie Serie tv 24 febbraio: si gira Briganti di Netflix ecco chi c’è nel cast Le Notizie di oggi 24 febbraio dal mondo delle Serie tv le apriamo con l’avvio delle riprese di Briganti Serie Netflix in 6 episodi prodotta da Fabula Pictures e Los Hermanos creata dal collettivo GRAMS* già dietro Baby. Ambientato nel Sud Italia a metà ‘800 è una libera rilettura del brigantaggio ispirata a figure realmente esistenti, sarà girata in Puglia e in arrivo nel 2023. Nel cast Ivana Lotito, Matilda Lutz, Michela De Rossi, Federico Ielapi e Adriano Chiaramida tra gli altri. Sacha Baron Cohen su Apple Tv+ nella Serie di Alfonso Cuaron? Sacha Baron Cohen sarebbe in trattative per ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 febbraio 2022)tv 24: si giradiecco chi c’è nel cast Ledi oggi 24dal mondo delletv le apriamo con l’avvio dellediin 6 episodi prodotta da Fabula Pictures e Los Hermanos creata dal collettivo GRAMS* già dietro Baby. Ambientato nel Sud Italia a metà ‘800 è una libera rilettura del brigantaggio ispirata a figure realmente esistenti, sarà girata in Puglia e in arrivo nel 2023. Nel cast Ivana Lotito, Matilda Lutz, Michela De Rossi, Federico Ielapi e Adriano Chiaramida tra gli altri. Sacha Baron Cohen su Apple Tv+ nelladi Alfonso Cuaron? Sacha Baron Cohen sarebbe in trattative per ...

