Serie B: il riassunto della 25° giornata (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dall’essere sul piede dell’addio a tornare in vetta ai danni delle due rivali inseguitrici: questa la parabola di Inzaghi che con il Brescia chiude al meglio la 25° giornata di Serie B. Le Rondinelle ringraziano Rodrigo Palacio che con due reti non ha lasciato speranze all’Ascoli, attualmente fermo al nono posto. Dietro il Brescia si ferma il Lecce contro il Cittadella, mentre il Benevento ha rifilato una cinquina al Como confermando di essere ancora il corsa per la vetta. Vincono anche il Frosinone di Grosso e la Spal, in grado di riscattarsi dopo due mesi senza vittorie, che ha superato senza problemi la Ternana. Il Perugia vince in casa dell’Alessandria, mentre Crotone e Cosenza regalano spettacolo ma non vanno oltre il 3-3 (un pari che va più che bene al Cosenza). Pareggio a reti bianche invece nelle sfide tra Pisa e Parma e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dall’essere sul piede dell’addio a tornare in vetta ai danni delle due rivali inseguitrici: questa la parabola di Inzaghi che con il Brescia chiude al meglio la 25°diB. Le Rondinelle ringraziano Rodrigo Palacio che con due reti non ha lasciato speranze all’Ascoli, attualmente fermo al nono posto. Dietro il Brescia si ferma il Lecce contro il Citta, mentre il Benevento ha rifilato una cinquina al Como confermando di essere ancora il corsa per la vetta. Vincono anche il Frosinone di Grosso e la Spal, in grado di riscattarsi dopo due mesi senza vittorie, che ha superato senza problemi la Ternana. Il Perugia vince in casa dell’Alessandria, mentre Crotone e Cosenza regalano spettacolo ma non vanno oltre il 3-3 (un pari che va più che bene al Cosenza). Pareggio a reti bianche invece nelle sfide tra Pisa e Parma e ...

