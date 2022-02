Serie A, giornata 27: i 5 difensori da non schierare al Fantacalcio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quattro formazioni nostrane hanno appena concluso le relative sfide interazionali (tra Champions League ed Europa League); ecco, dunque, riaffacciarsi all’orizzonte il campionato. Le gare europee hanno coinvolto quattro big del nostro calcio, che arrivano ai rispettivi appuntamenti con poche forze e qualche assenza. Per avvicinarci a questo turno di campionato (e quindi di Fantacalcio), ecco i 5 difensori di Serie A da non schierare nelle vostre fanta-formazioni. Il Big Match previsto è quello che coinvolgerà Lazio e Napoli, domenica sera. Le milanesi, la Juventus e la Roma, invece, avranno gare abbordabili; Atalanta e Fiorentina, d’altro canto, dovranno sudare maggiormente per conquistare punti preziosi (contro Sampdoria e Sassuolo). Per le “piccole” del nostro calcio, invece, il turno che si sta per aprire ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quattro formazioni nostrane hanno appena concluso le relative sfide interazionali (tra Champions League ed Europa League); ecco, dunque, riaffacciarsi all’orizzonte il campionato. Le gare europee hanno coinvolto quattro big del nostro calcio, che arrivano ai rispettivi appuntamenti con poche forze e qualche assenza. Per avvicinarci a questo turno di campionato (e quindi di), ecco i 5diA da nonnelle vostre fanta-formazioni. Il Big Match previsto è quello che coinvolgerà Lazio e Napoli, domenica sera. Le milanesi, la Juventus e la Roma, invece, avranno gare abbordabili; Atalanta e Fiorentina, d’altro canto, dovranno sudare maggiormente per conquistare punti preziosi (contro Sampdoria e Sassuolo). Per le “piccole” del nostro calcio, invece, il turno che si sta per aprire ...

