Serie A, giornata 27: 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Archiviata (o quasi) la settimana di coppe, è tempo di rituffarsi in Serie A con i 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio. Una 27a giornata che si aprirà domani alle 18:45 con Milan-Udinese, susseguita dai cugini dell’Inter, impegnati a Marassi col Genoa. Chiusura del turno con il Monday Night Atalanta-Sampdoria. Seguono allora i consigli sui 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio. Simone Verdi: grande ex del match, è atteso da una prova di forza contro il Bologna. Spinto dall’atmosfera bollente dell’Arechi, il classe 1992 è un abile tiratore dei calci piazzati, con cui ha debuttato con doppietta in maglia granata. Il pari col Milan dimostra che tutto è possibile: fateci più di un pensiero. Adrien Tameze: il francese ha tutto nel suo ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Archiviata (o quasi) la settimana di coppe, è tempo di rituffarsi inA con i 5daal. Una 27ache si aprirà domani alle 18:45 con Milan-Udinese, susseguita dai cugini dell’Inter, impegnati a Marassi col Genoa. Chiusura del turno con il Monday Night Atalanta-Sampdoria. Seguono allora i consigli sui 5daal. Simone Verdi: grande ex del match, è atteso da una prova di forza contro il Bologna. Spinto dall’atmosfera bollente dell’Arechi, il classe 1992 è un abile tiratore dei calci piazzati, con cui ha debuttato con doppietta in maglia granata. Il pari col Milan dimostra che tutto è possibile: fateci più di un pensiero. Adrien Tameze: il francese ha tutto nel suo ...

