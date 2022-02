Serie A, giornata 27: 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Archiviata (o quasi) la settimana di coppe, è tempo di rituffarsi in Serie A con i 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio. Una 27a giornata che si aprirà domani alle 18:45 con Milan-Udinese, susseguita dai cugini dell’Inter, impegnati a Marassi col Genoa. Chiusura del turno con il Monday Night Atalanta-Sampdoria. Seguono allora i consigli sui 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio. Mickael Cuisance: il francese ex Bayern ci ha messo poco a guadagnarsi la fiducia di Zanetti, trovando subito un posto da titolare. Tuttavia, il Verona è un avversario incrociato nel peggior momento possibile e gli spazi per colpire potrebbero essere ridotti. Puntate su di lui per gare più agevoli, avrà modo di sbloccarsi. Jean-Victor Makengo: il ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Archiviata (o quasi) la settimana di coppe, è tempo di rituffarsi inA con i 5da nonal. Una 27ache si aprirà domani alle 18:45 con Milan-Udinese, susseguita dai cugini dell’Inter, impegnati a Marassi col Genoa. Chiusura del turno con il Monday Night Atalanta-Sampdoria. Seguono allora i consigli sui 5da nonal. Mickael Cuisance: il francese ex Bayern ci ha messo poco a guadagnarsi la fiducia di Zanetti, trovando subito un posto da titolare. Tuttavia, il Verona è un avversario incrociato nel peggior momento possibile e gli spazi per colpire potrebbero essere ridotti. Puntate su di lui per gare più agevoli, avrà modo di sbloccarsi. Jean-Victor Makengo: il ...

